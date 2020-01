Filmhit Mi Vida met Loes Luca beleeft Amerikaanse première

De Nederlandse film Mi Vida, met Loes Luca in de hoofdrol, beleeft donderdag de Amerikaanse première op het Santa Barbara International Film Festival. De film wordt in de VS vertoond onder de vertaalde titel My Life en doet mee aan de competitie.

Mi Vida vertelt over de 65-jarige kapster Lou die een heimelijke droom koestert: ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar ze voelt zich schuldig tegenover haar kinderen en kleinkinderen en besluit genoegen te nemen met een cursus Spaans in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken.

De film ontpopte zich de afgelopen anderhalve maand tot een grote favoriet in de arthousetheaters. De tragikomedie draait nog steeds in 28 zalen. Tot nu toe kochten ruim 90.000 mensen een kaartje voor Mi Vida.