Gigi Hadid geen kandidaat meer voor jury in zaak Weinstein

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid komt niet in de jury in het proces tegen de Amerikaanse ex-filmmaker Harvey Weinstein (67). Het 24-jarige model, dat een Nederlandse moeder heeft, was voor de tweede keer deze week in een rechtbank in Manhattan, maar ze kon al na enkele minuten naar huis. Ze bleek van de lijst mogelijke juryleden te zijn gehaald, meldden Amerikaanse media.

Dat is niet verwonderlijk, omdat haar plaatsing op de lijst erg veel aandacht kreeg. Zowel aanklagers als advocaten van Weinstein vreesden dat Hadid als beroemdheid ongeschikt is voor de jury. Hadid wilde zelf wel en beklemtoonde maandag dat ze eerlijk en onpartijdig tegenover de zaak staat. De juryselectie is vaak een langdurig proces. Dit zou nu binnen een week zijn afgerond en de eerste zitting met een jury zou 22 januari zijn.

Honderden mensen zijn opgeroepen en uiteindelijk moeten er twaalf juryleden en acht reservejuryleden worden geselecteerd.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen van ongewenste seksuele handelingen beschuldigd. Maar hij staat in dit proces terecht wegens twee klagers. Mocht hij schuldig worden bevonden aan ernstige seksuele geweldpleging, dan kan hij levenslange gevangenisstraf krijgen.