Twan Huys presenteert tot eind van seizoen Buitenhof

Twan Huys presenteert tot eind van dit seizoen het discussieprogramma Buitenhof op NPO 1. Hij vervangt Hugo Logtenberg die namens BNNVARA de nieuwe talkshow Op1 op de vrijdagavonden presenteert.

Huys presenteerde jarenlang bij de publieke omroep programma’s als Nieuwsuur en College Tour. In 2018 stapte hij over naar RTL waar hij RTL Late Night ging presenteren als opvolger van Humberto Tan. De talkshow werd geen groot succes en de commerciĆ«le omroep stopte er vorig jaar maart mee. In december viel Huys eenmalig in bij Buitenhof en had hij onder anderen EU-commissaris Frans Timmermans te gast.

“Het is eervol toe te treden tot het presentatieteam van Buitenhof, de bakermat van de televisiejournalistiek”, laat Twan Huys (55) weten. Hij presenteert Buitenhof afwisselend met Pieter Jan Hagens.