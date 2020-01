Nikkie Tutorials is woensdag te gast in talkshow Ellen DeGeneres

Nikkie de Jager, beter bekend als YouTuber Nikkie Tutorials, is woensdag te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres. De visagiste vliegt maandag naar Los Angeles, deelde ze in haar Instagram Story.

Nikkie onthulde vorige week in een video dat ze transgender is. In de show gaat ze praten over haar coming-out. “Ik vind het zo’n eer”, zei ze. “Ik kan niet geloven dat dit gebeurt.”

Het filmpje is inmiddels door meer dan 31 miljoen mensen bekeken en werd vaker aangeklikt dan bijvoorbeeld de video’s waarin de internetster de make-up van Kim Kardashian en Jessie J doet.