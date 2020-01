Opnieuw hoofdrol voor Martijn Fischer in Hazes-musical

Martijn Fischer gaat opnieuw de hoofdrol spelen in de musical Hij gelooft in mij, die begin volgend jaar terugkeert naar de Nederlandse theaters. “In Nederland is er eigenlijk maar een persoon die André Hazes kan spelen. Dat is Martijn Fischer”, zegt producent Albert Verlinde van Stage Entertainment.

Verlinde is blij dat Fischer opnieuw in de huid kruipt van Hazes: “Anno 2020 blijkt dat deze rol nog steeds op zijn lijf is geschreven. Als producent kan je dan alleen maar hopen en duimen dat hij de rol opnieuw wil spelen. Gelukkig is Martijn net zo enthousiast.”

De musical Hij gelooft in mij was van november 2012 tot en met januari 2015 in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien. De show werd vijf keer verlengd en trok meer dan 700.000 bezoekers. Het doek viel na bijna 800 shows. Fischer was ook de afgelopen jaren bezig met André Hazes. Hij won een Gouden Kalf met zijn rol van de zanger in de film Bloed, Zweet & Tranen. Met zijn eigen band heeft hij het afgelopen jaar getoerd met de voorstelling Martijn Fischer zingt Hazes.

Anders dan voorheen is Hij gelooft in mij ditmaal een reizende voorstelling. De voorstelling is vanaf begin 2021 in de Nederlandse theaters te zien.