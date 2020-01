Disneyland Shanghai sluit op topdag vanwege coronavirus

Disneyland Shanghai sluit zaterdag voor onbepaalde tijd de poorten als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De gemeente gooit daarmee het pretpark dicht tijdens een van de drukste tijden van het jaar. Zaterdag is het Chinees nieuwjaar. Een jaar geleden moest het attractiepark stoppen met het toelaten van bezoekers toen het overvol raakte.

Het attractiepark in het oosten van de metropool omvat behalve het pretpark ook een park en hotels. Het project van 5 miljard euro opende in 2016 zijn deuren.

In heel China worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, vooral in en rond de stad Wuhan. Naar schatting meer dan 30 miljoen Chinezen zijn vlak voor de vakantie ingrijpend beperkt in hun bewegingsvrijheid door maatregelen die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Een aantal plaatsen wordt zo veel mogelijk van de buitenwereld afgesloten.