NPO maakt podcast over Ennio Morricone

Radio 4-presentatrice Jet Berkhout maakt een zesdelige podcastserie over de Italiaanse componist en dirigent Ennio Morricone. Zij doet dit in het kader van de NPO Radio 4 Filmmuziekweek die 3 februari van start gaat.

In de podcastreeks Alle wegen leiden naar Morricone neemt Berkhout de luisteraar mee in haar zoektocht naar de man achter talloze iconische filmscores, zoals de onheilspellende mondharmonicaklanken uit Once upon a time in the west. De NPO-presentator hoopt antwoorden te vinden op de vraag wat de Italiaanse muzieklegende precies drijft. Zij doet dit door te praten met fans, musici die door hem werden gedirigeerd, critici en de zoon van Morricone.

De nu 91-jarige Morricone verzorgde de afgelopen zestig jaar de muziek voor honderden films en series en werd zes keer genomineerd voor een Oscar. Hij won het prestigieuze beeldje drie jaar geleden voor The Hateful Eight van Quentin Tarantino.

Alle wegen leiden naar Morricone is te horen vanaf vrijdag 31 januari.