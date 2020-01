Operazanger Franz Mazura overleden

De Oostenrijkse operazanger Franz Mazura is donderdag bij de Duitste stad Mannheim overleden, 95 jaar oud. Dat heeft zijn manager vrijdag laten weten. De bas-bariton, volgens kenners voorzien van een stem van graniet, maakte met name indruk in rollen in opera’s van Richard Wagner. Vooral als Alberich, in Der Ring des Nibelungen, viel hij op.

Mazura, die vaak werd gevraagd voor rollen van slechteriken en wonderlijke types, boekte successen in Berlijn, Wenen, Parijs, New York en Buenos Aires. Ook werkte hij in het verleden aan enkele producties mee van De Nationale Opera in Amsterdam, bijvoorbeeld rond de eeuwwisseling in Elektra en in Capriccio.

Afgelopen jaar stond Mazura nog als Hans Schwarz in Wagners opera Die Meistersinger von N├╝rnberg op het toneel van de Berliner Staatsoper.