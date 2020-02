Crimi-schrijfster Mary Higgins Clark overleden

De vermaarde Amerikaanse misdaadschrijfster Mary Higgins Clark is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Met meer dan vijftig boeken stond ze decennialang in bestsellerlijsten over de hele wereld. Alleen al in de Verenigde Staten verkocht ze meer dan 100 miljoen boeken.

Het overlijden van de ‘Queen of Suspense’ is naar buiten gebracht door haar dochter Carol Higgins Clark, die eveneens misdaadromans schrijft, en door haar uitgever. Mary Higgins Clark schreef tot op hoge leeftijd. In november kwam haar laatste boek uit. De helden in haar boeken waren vooral vrouwen, de schurken mannen.

Higgins Clark had in 1975 haar eerste bestseller met het boek Waar zijn de kinderen? Verscheidene titels werden verfilmd.