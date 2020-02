1917 wint Britse filmprijs BAFTA voor beste film

De film 1917 is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. In Londen won het oorlogsepos de prijs voor beste film. In totaal sleepte de film maar liefst zeven prijzen binnen.

1917 was een van de grote favorieten, met nominaties in negen categorieën. Slechts twee daarvan werden niet verzilverd. Sam Mendes won de award voor beste regisseur. Verder won 1917 de prijzen voor Best sound, Outstanding British film, cinematografie, Production design en special visual effects.

De BAFTA voor beste acteur ging naar Joaquin Phoenix, voor de titelrol van de film Joker. Renée Zellweger won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Judy Garland in de film Judy.