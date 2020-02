De Amerikaanse acteur Kirk Douglas is op 103-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon Michael heeft dat meegedeeld aan tijdschrift People.

Douglas speelde in tientallen films. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960. Douglas was van 1943 tot 1951 getrouwd met actrice Diana Douglas. Samen kregen zij onder andere zoon Michael, eveneens een bekende acteur.