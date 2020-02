Mindere resultaten voor bedrijf achter NU.nl en Donald Duck

Mediabedrijf Sanoma Nederland, bekend van titels als Donald Duck, vtwonen, Libelle en NU.nl, heeft boekjaar 2019 afgesloten met minder winst op een lagere omzet. Dat meldde het nu nog Finse moederbedrijf Sanoma. Eind vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse media-activiteiten voor 460 miljoen euro worden verkocht aan DPG Media, eigenaar van onder meer de Volkskrant, AD en Qmusic.

Sanoma Nederland was vorig jaar goed voor een omzet van 368 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 424 miljoen euro. De brutowinst, exclusief de kosten die met de overname zijn gemoeid, zakte met 10 miljoen euro tot 70 miljoen euro. In het jaarbericht van Sanoma werden de Nederlandse activiteiten als niet-doorgezette activiteiten bestempeld. De deal met DPG moet dit jaar rondkomen.

Het Finse mediaconcern gebruikt de opbrengsten van de verkoop voor het verlagen van zijn schulden. Verder meldde topvrouw Susan Duinhoven dat er 400 miljoen euro in kas zit voor het doen van overnames.