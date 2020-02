Joker en 1917 favoriet op 92e editie van de Oscars

De speelfilms Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood en The Irishman zijn de grootste kanshebbers voor de Oscars. De prestigieuze filmprijzen worden in de nacht van zondag op maandag voor de 92e keer uitgereikt in meer dan twintig categorieën.

De thriller Joker kan er met elf Oscars vandoor gaan. De film maakt onder meer kans in de belangrijke categorieën beste film, hoofdrolspeler (Joaquin Phoenix) en regisseur (Todd Philips). Concurrentie is er van de oorlogsepos 1917 van Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino en Netflix-film The Irishman van Martin Scorsese. Die zijn ook genomineerd voor beste film en beste regie.

Phoenix neemt het in de categorie beste mannelijke hoofdrol op tegen Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Antonio Banderas (Pain and Glory) en Jonathan Pryce (The Two Popes). In de categorie beste vrouwelijke hoofdrol gaat de strijd tussen Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Woman), Charlize Theron (Bombshell) en Cynthia Erivo (Harriet).

De Nederlandse make-upartiesten Arjen Tuiten (Maleficent: Mistress of Evil) en Tristan Versluis (1917) maken kans op een beeldje voor hun werk. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Instinct van Halina Reijn, viel al af in de voorrondes.

De uitreiking van de Oscars in Los Angeles is in de nacht van zondag op maandag live voor het Nederlandse publiek te volgen bij Fox.