Bong Joon-Ho wint Oscar voor beste regie

De Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-Ho heeft zondag de Oscar voor beste regisseur gewonnen voor zijn film Parasite. De filmer was volkomen verrast om de prijs te krijgen in de sterke poule; onder meer Martin Scorsese en Quentin Tarantino maakten ook kans op het beeldje.

“Ik dacht dat ik klaar was na de prijs voor beste buitenlandse film”, excuseerde de verbouwereerde Bong Joon-Ho zich op het podium. “Toen ik als student voor mijn filmstudie koos, leerde ik een gezegde dat ik nooit ben vergeten: het meest persoonlijke is het meeste creatieve. Dat waren woorden van Martin Scorsese.”

De zaal gaf vervolgens een staande ovatie aan de 76-jarige Scorsese. Ook bedankte Bong Joon-Ho regisseur Quentin Tarantino, die genomineerd was voor Once upon a time in Hollywood. “Toen nog niemand in Amerika mijn films kende, zette hij mijn werk elke keer op zijn lijstjes. Dat zal ik nooit vergeten.”

De Zuid-Koreaanse satire won eerder op de avond ook al de prijs voor beste scenario en beste buitenlandse film. In totaal maakt Parasite kans op zes beeldjes.

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook won de Koreaanse film de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam.

In Nederland trok de zwarte komedie tot nu toe 216.000 bezoekers. Het is daarmee de meest succesvolle Aziatische bioscoopfilm in de Nederlandse bioscopen.