Musicalster Verkaik trots op optreden bij Oscars

De Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik is heel trots dat zij zondagavond op het podium van de Oscars mocht optreden met negen andere Elsa’s. De tien actrices, die op diverse continenten de animatiefilm Frozen hebben ingesproken, zongen tijdens de ceremonie in Los Angeles het nummer Into the Unknown.

“Het optreden ging heel goed”, zei Verkaik. “Het verliep in een soort roes; ik ben heel trots om op dit grote internationale podium een vertegenwoordiger te mogen zijn van het Frozen-gevoel.” Bij het feit dat het optreden live door tientallen miljoenen mensen werd gezien, stond Verkaik niet te lang stil. “Je moet jezelf nooit gek maken met dat soort gedachten. Ik denk dat dat gevoel pas in het vliegtuig komt. Maar ik snap ook wel dat het mij niet vaak meer zal gebeuren dat ik naast Brad Pitt en Leonardo DiCaprio door de gang loop.”

De groep Elsa’s repeteerde drie dagen voor het optreden. “Het is heel emotioneel en heel tof om elkaar allemaal een keer te kunnen zien en spreken”, aldus Verkaik. “Je deelt in principe niets, behalve het feit dat je ergens in de wereld een stem hebt gegeven aan hetzelfde verhaal.”