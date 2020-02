Feministen protesteren tegen Césars-steun Roman Polanski

Feministische organisaties hebben een open brief geschreven aan de stemmers van de Césars, ook wel de Franse Oscars genoemd. De groepen roepen op niet te stemmen op de twaalf keer genomineerde Frans-Poolse regisseur Roman Polanski die ooit is veroordeeld voor seks met een meisje en recent is beschuldigd van een verkrachting die in 1975 zou zijn gepleegd.

“Als verkrachting een kunstvorm is, geef Polanski dan alle Césars”, luidt de titel van de open brief die woensdag in de Franse krant Le Parisien is gepubliceerd. Organisaties als Osez le Féminisme, Feminist Collective Against Rape en de International Association of Victims of Incest zeggen ook naar de uitreiking van de filmprijzen op 28 februari te komen om “nee” te zeggen tegen de viering van een verkrachter die zijn slachtoffers het zwijgen oplegt”, is te lezen in de brief.

De 86-jarige Frans-Poolse regisseur werd in 1978 in de VS veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje, ontvluchtte het land en maakt sindsdien films vanuit Europa. Afgelopen november werd hij beschuldigd van verkrachting door de 63-jarige Valentine Monnier die in de jaren tachtig als actrice in een aantal films en tv-series speelde. Ze stelt in 1975 als achttienjarige in Zwitserland door de filmmaker te zijn verkracht.

Na de nieuwe aantijgingen aan het adres van Polanski afgelopen najaar voerden groepen actie bij bioscoopreleases van de film. Desondanks scoorde de film J’accuse met 1,4 miljoen bezoekers goed in Frankrijk. Polanski is genomineerd voor die film. J’accuse gaat onder meer op voor de César voor beste film en Polanski komt in aanmerking voor de prijs voor beste regie.