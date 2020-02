Matthijs van Nieuwkerk stopt met DWDD

Matthijs van Nieuwkerk stopt met De Wereld Draait Door (DWDD). Van Nieuwkerk maakt dit tv-seizoen nog wel af. Hij blijft bij BNNVARA en krijgt op zaterdagavond een nieuw programma. Wat voor programma dat wordt is nog niet bekend. Hij heeft voor drie jaar bijgetekend. Zijn huidige programma is voor het laatst te zien op 27 maart.

Van Nieuwkerk noemt DWDD “een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen”. Hij gaat een lange reeks zaterdagavondprogramma’s maken. BNNVARA is bezig met de ontwikkeling van een nieuw programma op de vooravond van NPO 1. Van Nieuwkerk wil het roer nog een keer omgooien. “We hebben in die dagelijkse drie kwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Ik hijs de zeilen.”

Het vertrek van Van Nieuwkerk bij DWDD komt niet onverwacht. Hij hintte er de afgelopen tijd al meerdere keren op. Zo zei de presentator vorig jaar zomer al in een interview met het tijdschrift Linda: “Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen.” Van Nieuwkerk zit nu vijftien jaar bij het programma. “Dat is ook een mooie tijd, niet? Maar het belangrijkste is dat ik straks nog iets anders wil in mijn leven.”

Van Nieuwkerk begon in 2005 met de presentatie van DWDD. Hij presenteerde eerst afwisselend met Francisco van Jole, maar die stopte na enkele maanden. Claudia de Breij nam kort daarna de maandagavonden voor haar rekening, maar hield dat in 2008 na twee jaar voor gezien.

Gert-Jan Hox, directeur content van BNNVARA, is uiteraard blij dat Van Nieuwkerk blijft. “Vijftien jaar lang werkte hij met hart en ziel aan één van de grootste successen uit de vaderlandse televisiegeschiedenis. Onder zijn leiding vond het programma zichzelf keer op keer opnieuw uit en wist het kijkers steeds te verrassen, te boeien en te ontroeren. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar een ijzersterk hoofdstuk aan toe gaat voegen op de zaterdagavond.”