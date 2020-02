Telenet en DPG Media beginnen samen

Telecombedrijf Telenet en mediagroep DPG Media, bekend van titels als het AD en de Volkskrant en radiozender Qmusic, slaan de handen ineen om een “Vlaamse Netflix” te ontwikkelen. Ze richten daarvoor een joint venture op, kondigden ze woensdag aan.

De streamingdienst zou in de loop van het najaar operationeel moeten zijn en zal volgens de twee ondernemingen “een volwaardig streamingaanbod met lokale en internationale content” omvatten. “Op die manier willen we maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten”, luidt een persbericht. Beide bedrijven krijgen een belang van 50 procent in de joint venture. De samenwerking wordt eerst nog voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. De twee spelers laten weten open te staan voor samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de openbare omroep VRT.

Telenet en DPG bezitten samen alle grote commerciƫle televisiezenders in Vlaanderen. Telenet heeft met Woestijnvis ook een productiehuis in handen.