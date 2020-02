Openbaar aanklager onderzoekt dood van James Brown

Bijna veertien jaar na het overlijden van zanger James Brown (73) wordt een nieuw onderzoek gestart naar zijn dood. De openbaar aanklager in Atlanta begint het onderzoek aan de hand van bewijs dat een zangeres heeft overhandigd. Volgens Jacque Hollander is de ‘Godfather of Soul’ niet overleden aan een hartaanval maar vermoord, meldt CNN donderdag.

Hollander, die al in 2017 aan CNN vertelde dat ze denkt dat Brown en ook zijn ex-vrouw zijn vermoord, had woensdag een gesprek met de openbaar aanklager. Ze overhandigde hem onder meer geprinte sms’jes en juridische documenten.

De aanklager zei na afloop dat ze mensen gaan ondervragen en het materiaal nader gaan bekijken. Afhankelijk van de inhoud kan een uitgebreider onderzoek naar de doodsoorzaak worden gestart. Ook de zoon, manager en vrouw van Brown willen een nieuwe autopsie of nieuw onderzoek, zo zeiden ze vorig jaar al tegen CNN.