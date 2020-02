Aanklager: filmproducent Weinstein joeg als ‘roofdier’ op vrouwen

Ex-filmproducent Harvey Weinstein misbruikte volgens de aanklager zijn beroemdheid om als “een roofdier” op vrouwen te jagen. Hij hield zijn slachtoffers, kwetsbare vrouwen die op een carrière hoopten in de film- of tv-sector, in de gaten als onderdeel van zijn “verzekeringspolitiek”. Volgens aanklager Joan Illuzzi benaderde Weinstein vrouwen als een prooi en koos slachtoffers uit van wie hij dacht dat ze zouden zwijgen, omdat ze bang waren dat hij hun carrière kon verwoesten.

Illuzzi sprak in haar slotpleidooi in het proces waar Weinstein onder meer van verkrachting wordt beschuldigd. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.

De 67-jarige Weinstein wordt door talrijke vrouwen van misbruik beschuldigd. Maar in dit proces gaat het om de verkrachting van Jessica Mann in 2013 en seks met tv-assistente Miriam Haley in de zomer van 2006. Mann wilde actrice worden en Haley werkte aan de productie van de tv-serie Project Runway.