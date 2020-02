Twee films Johan Nijenhuis in top 10 bioscoopbezoek

Als eerste Nederlandse regisseur staat Johan Nijenhuis met twee bioscoopfilms tegelijk in de top tien van best bezochte films. Dat meldt het Nederlands Filmfestival. Zowel zijn romantische komedie Onze Jongens in Miami als de Twentse tragikomedie De beentjes van Sint Hildegard trekt volle zalen.

De film met Herman Finkers en Johanna ter Steege, draait sinds donderdag en staat meteen al op de eerste plaats in top tien van deze week. Onze Jongens in Miami staat op de zesde plek. Deze film met Jim Bakkum en Martijn Fischer draait al enkele weken en trok tot nu toe 181.000 bezoekers.

Met in totaal vijftien Gouden Films in achttien jaar tijd heeft de Twentse regisseur ook dat record stevig in handen. Zeven van zijn films trokken meer dan 400.000 bezoekers.

Nijenhuis vindt het vooral leuk dat De beentjes van Sint Hildegard het ook erg goed doet buiten Twente. “Dat ook de zalen in de Randstad vol zitten, verrast ook mij in zeer positieve zin.”