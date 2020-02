Songfestivaldeelnemers Noorwegen, Armenië en Litouwen bekend

Noorwegen, Armenië en Litouwen hebben zaterdag hun deelnemers voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam gekozen. Noorwegen stuurt zangeres Ulrikke Brandstorp (24) in mei naar Rotterdam. Zij won met het lied Attention de finale van de nationale voorronde Melodi Grand Prix in Trondheim, waarin tien finalisten streden om een ticket naar Rotterdam.

Brandstorp komt in actie tijdens de eerste halve finale op 12 mei. De Noorse band KEiiNO was vorig jaar de favoriet van het Europese publiek, ook van de Nederlandse televoters kregen zij de meeste punten.

Armenië laat zich in Rotterdam vertegenwoordigen door de Armeens-Griekse Athena Manoukian, de 25-jarige zangeres won de nationale finale met haar lied Chains On You. Armenië is ingeloot voor de tweede halve finale op donderdag 14 mei. In Litouwen viel de keuze op de band The Roop met het nummer On Fire. Zij komen in actie tijdens de eerste halve finale.

Door de winst van Duncan Laurence vorig jaar is het songfestival dit jaar in Nederland. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt ons land dit jaar. Het is nog niet bekend welk nummer hij gaat zingen. Het organiserende land hoeft niet mee te doen aan de halve finales en staat rechtstreeks in de finale. Deze is op 16 mei.