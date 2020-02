Teller benefietconcert Australië staat op 9,5 miljoen dollar

Het benefietconcert voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië heeft tot nu toe ruim 9,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 5,9 miljoen euro) opgebracht. De organisatie van Fire Fight Australia deelde zondag de eerste tussenstand van het evenement in Sydney mee.

De verwachting is dat de komende weken nog veel meer donaties binnenkomen, vooral omdat het concert ook nog in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezonden. Tot medio mei zal de show worden herhaald en kunnen bedragen worden gedoneerd. Wat de eindstand van de actie gaat zijn, wordt rond die tijd bekendgemaakt.

Tijdens het ruim negen uur durende concert in het ANZ Stadium, waarvoor 75.000 kaartjes werden verkocht, traden onder meer Queen met zanger Adam Lambert, Alice Cooper en Olivia Newton-John op. Via videoboodschappen die in het stadion op grote schermen waren te zien, deelden onder anderen Russell Crowe en prins William hun steun voor het initiatief.

De opbrengst gaat naar meerdere organisaties, waaronder het Rode Kruis en de Australische brandweer.