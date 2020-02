Jury overlegt over schuldvraag Harvey Weinstein

Dinsdag gaat de jury in de zaak tegen Harvey Weinstein in beraad over de vraag of de filmmagnaat schuldig is aan de strafbare feiten die hem ten laste worden gelegd. Als de vijf vrouwen en zeven mannen in de jury Weinstein schuldig bevinden kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De 67-jarige Weinstein zou zijn macht als producent hebben misbruikt om meer dan honderd vrouwen binnen de filmwereld seksueel te misbruiken. Dat deed hij volgens de aanklager als “een roofdier”. In dit proces gaat het om de vermeende verkrachtingen van Jessica Mann in 2013 tv-assistente Miriam Haley in de zomer van 2006. Mann wilde actrice worden en Haley werkte aan de productie van de tv-serie Project Runway.

Het bereiken van een vonnis zal niet eenvoudig zijn. Zo werd de jury het in het eerste proces tegen Bill Cosby, wiens vervolging vaak wordt vergeleken met die van Weinstein, na zes slopende dagen van beraadslaging nog steeds niet eens.

De advocaat van misbruikverdachte Harvey Weinstein zei in haar slotpleidooi dat ze hoopt dat de juryleden hun “gezond verstand gebruiken”.