Komiek Kenan Thompson presenteert Correspondents’ Dinner in VS

De Amerikaanse acteur en komiek Kenan Thompson, bekend van Saturday Night Live, presenteert dit jaar het Correspondents’ Dinner in het Witte Huis. Dat meldde de organisatie dinsdag. Het jaarlijkse mediafeestje, waarbij de president van de Verenigde Staten in speeches op de hak wordt genomen, is op 25 april. Hasan Minhaj, onder meer bekend van Patriot Act, treedt die avond als entertainer op.

“Kenan en Hasan zijn twee van de meest betrokken en innemende entertainers in de VS”, laat de organisatie weten. “We kijken uit naar een levendige avond ter ere van de belangrijkste politieke journalistiek van het afgelopen jaar.”

Amerikaanse presidenten hebben het Correspondents’ Dinner bijna altijd bijgewoond. Maar de huidige president Donald Trump, die geregeld met journalisten in de clinch ligt en de media als vijanden ziet, is er sinds zijn verkiezing in 2016 nog nooit bij geweest. Ook dit jaar is de kans klein dat de president aanwezig is.

De laatste president voor Trump die afwezig was, was Ronald Reagan in 1981. Hij kwam niet omdat hij herstelde van zijn verwondingen na een aanslag.