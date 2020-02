Concertgebouw: meer bezoekers en ruim podium vrouwelijke musici

Het Concertgebouw in Amsterdam heeft sinds 2010 niet meer zoveel bezoekers gehad als in 2019. Bijna 750.000 bezoekers kwamen er op één van de ruim duizend evenementen in de hoofdstedelijke muziektempel af. Jongeren beneden de 35 jaar maakten een vijfde uit van de publieksstroom.

Het komende seizoen krijgen vrouwen een extra grote rol in de programmering. De zogenoemde serie Grote Solisten bestaat dit jaar zelfs uit louter vrouwelijke musici: Yuja Wang, Cecilia Bartoli, Mitsuko Uchida en de zussen Katia en Marielle Labèque. Ook verwelkomt Het Concertgebouw verscheidene vrouwelijke dirigenten, onder wie Karina Canellakis, chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, en Mirga Gražinytė-Tyla, die komt met het City of Birmingham Symphony Orchestra.

Het gebouw wil in zijn eigen programmering in 2020-2021 allerlei ‘muzikale helden’ eren . “In de muziek staan we altijd op de schouders van onze voorgangers, zowel componisten als musici”, aldus directeur Simon Reinink bij de seizoenspresentatie. “Dit seizoen eren we onze muzikale helden in alle opzichten; van wereldsterren zoals Emanuel Ax en Julia Fischer tot talenten zoals sopraan Lilian Farahani en cellist Sheku Kanneh-Mason”. Ook worden Dhafer Youssef, die de ud ofwel een soort luit bespeelt, en fadozangeres Mariza verwacht.