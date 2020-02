Chinese missie ADE en festival met Nederlandse dj’s uitgesteld

Een handelsmissie naar China van de Nederlandse dance-industrie wordt uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Ook het bijbehorende Charming Eastern Awakening Festival in Chengdu met optredens van Martin Garrix, Sam Feldt en Dimitri Vegas & Like Mike kan op 18 en 19 april geen doorgang vinden.

“We zoeken een nieuwe datum in overleg met de lokale autoriteiten”, zegt directeur Paul Neuteboom van Brotherhood Music, mede-organisator van de Chengu International Electronic Music Conference. Tijdens de conferentie zouden er toespraken zijn van ADE-directeur Meindert Kennis en Bas Reeders, projectcoƶrdinator pop, dance en urban bij Dutch Music Export. Ook in Shanghai en Peking stonden ontmoetingen gepland met kopstukken uit de Chinese muziekindustrie.

De conferentie was bedoeld als openingsactiviteit van het nieuwe CEA Festival in het Joy Park in Chengdu waar drie podia moesten komen. Op dit festival zouden zestig dj’s van over de hele wereld optreden, onder wie ook de Nederlandse dj’s Julian Jordan, Sefa en het dj-duo Yellow Claw.

Organisator Brotherhood Music verwachtte 20.000 bezoekers op het festival. Als alternatief vermaak voor de Chinezen organiseert Brotherhood Music nu shows via livestreams.