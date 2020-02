Nieuwe kinderboek Jochem Myjer is bestseller

Cabaretier Jochem Myjer heeft opnieuw een bestseller te pakken. Zijn kinderboek De Gorgels en de grote operatie komt binnen op de tweede plaats van de Bestseller 60-lijst. Dat blijkt uit de lijst die Stichting CPNB woensdag heeft gepubliceerd.

Het vorige deel van de Gorgels-serie was ook erg succesvol. De Gorgels en het geheim van de gletsjer kwam in 2018 binnen op de eerste plek van de bestsellerlijst. Ook was het boek het best verkochte kinderboek van dat jaar.

Het kinderboek van Jochem Myjer is niet de hoogste binnenkomer op de lijst. Die eer gaat namelijk naar Lucinda Riley. Het zesde deel van de Zeven zussen-reeks, De Zeven zussen – Zon komt deze week binnen op de eerste plaats. Overigens staan nu alle delen van de hitserie in de bestsellerlijst, waarvan drie in de top 10.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.

2. (-) Jochem Myjer – De Gorgels en de grote operatie

3. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (1) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen

5. (4) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

6. (4) Herman Finkers – De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door

7. (7) Rachel RenĂ©e Russell – Dagboek van een muts 14. Op tourNEE!

8. (5) Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21ste eeuw

9. (8) Bart Chabot – Mijn vaders Hand

10. (15) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.