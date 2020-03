Israël met uptempo liedje Eden Alene naar songfestival

Ook Israël heeft besloten met welk liedje het land meedoet aan het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. De al eerder gekozen zangeres Eden Alene zingt het uptempo liedje Feker Libi, bleek dinsdagavond tijdens de nationale finale The Next Song For Eurovision.

De 19-jarige Eden zong in de tv-show vier liedjes, waarna de kijkers en een jury hun favoriet mochten kiezen. Feker Libi, waarop ze ook in het Engels zingt, kreeg de meeste stemmen.

De zangeres moet in de eerste halve finale op 12 mei nog wel een plekje weten te bemachtigen voor de grote finale op 16 mei. Bijna alle 41 landen hebben nu bekendgemaakt welke act gaat meedoen. Volgende week maandag moeten alle deelnemers én hun liedje bekend zijn.

Voor Nederland is het al weken duidelijk dat Jeangu Macrooy meedoet. De zanger presenteert woensdagavond in De Wereld Draait Door het liedje dat hij in mei in Ahoy zal zingen.