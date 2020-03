Concertgebouworkest eert Mengelberg met site vol opnamen

Het Koninklijk Concertgebouworkest eert de vroegere chef-dirigent Willem Mengelberg op de eigen site met extra aandacht en diverse muziek- en filmopnamen. Mengelberg dirigeerde het orkest een halve eeuw, van 1895 tot 1945, waarna hij in ongenade viel vanwege zijn weinig kritische houding ten opzichte van de nazi-bezetter. Zijn kunstenaarschap, tijdens zijn leven al internationaal erkend, is echter nog steeds onomstreden.

Begin deze eeuw werd daarom bijvoorbeeld een doos met tien cd’s en een dvd van werk onder leiding van Mengelberg op de markt gebracht. Recent dirigeerde Jaap van Zweden het Concertgebouworkest bij de uitvoering van een door Mengelberg voltooide versie van Gustav Mahlers Tiende symfonie. De versie was na de wereldpremière in 1924 in de hoofdstad, door hetzelfde orkest onder leiding van Mengelberg, nog maar één keer in haar geheel gespeeld.

Komend seizoen herinnert het orkest opnieuw met een speciaal programma aan Willem Mengelberg, die 150 jaar geleden werd geboren. “Als tweede chef-dirigent van het Amsterdamse orkest was hij van onschatbare betekenis voor de ontwikkeling van het Nederlandse muziekleven en uiteraard voor het orkest zelf. Dankzij Mengelberg is het Concertgebouworkest gaan behoren tot de absolute wereldtop”, aldus het orkest zelf.