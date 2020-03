Dochter Jules Deelder schrijft biografie over haar vader

Ari Deelder gaat een biografie over haar vader Jules Deelder schrijven. Dat meldt uitgeverij De Bezige Bij. De 35-jarige Deelder, die schrijver, film- en theatermaker en dj is, werkte lang samen met haar vader. Ze gaat voor het boek de magazijnen van het Deelder-archief uitpluizen en via de gedichten en verhalen van haar vader op zoek naar de inspiratiebronnen in zijn werk en leven.

Dichter en schrijver Jules Deelder overleed vorig jaar op 19 december na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. Hij werd in 1944 in Rotterdam geboren en werd ook wel De nachtburgemeester van Rotterdam genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: Hoort, men werpt een atoombom.

Voor zijn dochter Ari schreef Deelder ook een gedicht, getiteld Voor Ari. Dat staat levensgroot afgebeeld op de tegelwand van de fietsbuis van de Beneluxtunnel.