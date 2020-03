Groot dancefestival Ultra in Miami afgelast om coronavirus

Ook de dance-industrie krijgt een stevige tik te verwerken door de verspreiding van het coronavirus. Nadat eerder al het Ultra Music Festival in Abu Dhabi werd afgezegd, gaat nu ook de editie van dat festival in Miami niet door. Het festival is een van de grootste dance-events die jaarlijks gehouden worden, maar vindt nu voor het eerst in 21 jaar niet plaats, melden Amerikaanse media.

Ultra Miami zou gehouden worden van 20 tot en met 22 maart. Vanwege het grote aantal bezoekers vanuit de hele wereld heeft de burgemeester Francis Suarez nu besloten de zaak af te gelasten. Dit omdat het risico op verspreiding van het virus volgens hem te groot is.

Het evenement in Abu Dhabi had deze week moeten plaatsvinden. Onder meer de Nederlandse dj/producer Afrojack was geboekt om daar te komen optreden.