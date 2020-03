Lesley Roy vertegenwoordigt Ierland bij Songfestival

Zangeres Lesley Roy zal Ierland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. De Ierse omroep RTÉ maakte donderdag bekend dat zij met het nummer Story Of My Life gaat optreden.

Roy is een singer-songwriter uit Dublin die deels in New York doorbrengt en deels in Ierland woont. Haar debuutalbum kwam uit in 2008 en sindsdien heeft ze samengewerkt met onder anderen Adam Lambert en Miss Montreal. Met het uitkomen voor Ierland op het songfestival gaat voor Roy naar eigen zeggen een levenslange droom in vervulling.

De clip van Story Of My Life gaat donderdagochtend om 10.00 uur in première op YouTube. Roy komt in de eerste halve finale op dinsdag 12 mei al in actie. Ze staat dan onder meer tegenover Australië, België en Zweden.