De TV Kantine ook populair na verhuizing naar donderdag

Persiflageshow De TV Kantine blijft een succes voor RTL, ook nu het programma van de zaterdagavond is weggehaald. In totaal keken donderdagavond 962.000 mensen op RTL4 naar de eerste aflevering van het elfde seizoen, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het programma trok eerder op de zaterdagen zo’n miljoen kijkers per aflevering.

De persiflages worden bedacht en uitgevoerd door onder meer Carlo Boszhard, Irene Moors en Richard Groenendijk. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen was een parodie op het SBS-programma Chateau Meiland te zien.

De TV Kantine behaalde een zesde plek in de lijst met best bekeken uitzendingen van donderdagavond. De best bekeken programma’s van de donderdagavond waren het NOS Journaal van 20.00 uur (2 miljoen kijkers) en van 18.00 uur (1,4 miljoen kijkers) en De Wereld Draait Door (1,3 miljoen kijkers).