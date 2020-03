Deense fans niet aanwezig bij keuzeshow songfestivalkandidaat

Het Deens nationaal songfestival wordt zonder publiek gehouden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn songfestivalfans niet welkom bij de finale van de Melodi Grand Prix, de jaarlijkse show waarin Denemarken de afgevaardigde voor het Eurovisiesongfestival kiest, melden Deense media.

Vrijdag maakte de Deense regering bekend dat alle evenementen waarbij meer dan duizend mensen aanwezig zijn, verplaatst of geannuleerd moeten worden. Voor de Melodi Grand Prix is dat geen optie, aangezien maandag 9 maart alle inzendingen voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam bekend moeten zijn. De organisatie heeft daarom besloten om de show zonder publiek door te laten gaan. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Melodi Grand Prix dat dit gebeurt.

Dit betekent dat de ruim 10.000 Denen die al een kaartje voor de show in de Royal Arena in Kopenhagen hadden gekocht, zaterdagavond thuis vanaf de bank moeten kijken wie hun land in mei tijdens het Eurovisiesongfestival gaat vertegenwoordigen. Zij kunnen wel hun geld terugkrijgen. Voor het ticket naar Rotterdam zijn nog tien Deense artiesten in de race.