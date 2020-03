Tenor Domingo schrapt ook optredens in Londen

De agenda van de Spaanse, van seksuele intimidatie beschuldigde tenor Placido Domingo wordt steeds leger. Nadat een reeks concerten in Madrid was geschrapt, gaan nu ook optredens in Londen niet door.

De 79-jarige Domingo zou in juli in het Royal Opera House in een interpretatie van Don Carlo van Verdi meedoen. In overleg zijn de opera en Domingo tot de conclusie gekomen dat zijn bijdrage wordt geschrapt en door een ander zal worden gedaan.

“We willen benadrukken dat wij geen beschuldigingen hebben ontvangen tegen maestro Domingo in zijn tijd bij het Royal Opera House”, aldus de leiding van het theater in de Britse hoofdstad.

Domingo annuleerde zelf een serie optredens in Madrid in mei. De Spaanse regering verbood daarvoor twee andere concerten.