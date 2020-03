Simone Kleinsma ziek, première Hello Dolly! onzeker

Musicalster Simone Kleinsma heeft last van haar stembanden en moet op doktersadvies rust houden. De voorstelling Hello Dolly! in het Nieuwe Luxor in Rotterdam gaat daarom zaterdagavond niet door. Onduidelijk is nog of ook de première van de voorstelling, zondagmiddag in het Rotterdamse theater, wordt afgelast.

“Wij vinden het heel vervelend voor de bezoekers die zaterdag naar de voorstelling zouden komen, maar de gezondheid van Simone gaat voor”, aldus een woordvoerder van producent MediaLane. Wie een kaartje voor de voorstelling van zaterdag heeft, krijgt nog bericht over een alternatieve datum. Het besluit over het al dan niet doorgaan van de première wordt zondagochtend genomen.

Kleinsma speelt de hoofdrol in Hello, Dolly! over een koppelaarster die zich heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Paul de Leeuw en Jörgen Raymann delen de rol van Horace Vandergelder.