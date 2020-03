Özcan Akyol scoort bestseller met Generaal zonder Leger

Özcan Akyol is op plek één van de Bestseller 60-lijst geland met zijn Boekenweekessay Generaal zonder Leger. In het essay haalt de AD-columnist fel uit naar de literaire wereld van ons land. Het stuk veroorzaakte afgelopen week reuring bij het Boekenbal.

Ook het nieuwe werk van programmamaker Splinter Chabot, Confettiregen, kwam binnen in de top drie. Het boek eindigt net achter het zesde deel van de immens populaire Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley, dat een plek is gedaald deze week. Riley is goed vertegenwoordigd in de Bestsellerlijst. De schrijfster staat met haar gehele romanreeks in de top 30.

De boeken van Rutger Bregman, Jeroen Brouwers en Herman Finkers dalen een paar plekken, maar blijven in de top 10. Bloemblad van zee, het boek van Isabel Allende dat uitkwam in januari, steeg 16 plekken omhoog en kwam op plek acht. Bart Chabot en Herman Koch zijn ook opnieuw de top 10 binnengekomen.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Özcan Akyol – Generaal zonder Leger

2. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon

3. (-) Splinter Chabot – Confettiregen

4. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

5. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

6. (5) Jeroen Brouwers – Cliënt E. Busken

7. (6) Herman Finkers – De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door

8. (24) Isabel Allende – Bloemblad van zee

9. (14) Bart Chabot – Mijn vaders hand

10. (15) Herman Koch – Finse dagen