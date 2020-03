Coronamaatregel treft 20.000 bezoekers Soldaat van Oranje

Het plotselinge annuleren van alle theatershows treft deze maand meer dan 20.000 bezoekers van de musical Soldaat van Oranje. Dit meldt producent Fred Boot van NEW Productions, de producent van de voorstelling over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.

“Het is treurig, maar begrijpelijk en goed dat er maatregelen genomen worden”, laat Boot weten in een reactie op het kabinetsbesluit om alle theatervoorstellingen tot eind maart te cancelen om het coronavirus te bestrijden. “Maar economisch en menselijk gezien is het een drama. Het was een shock om te horen. Voor vrije producenten zonder subsidie is drie weken sluiten geen sinecure, zeker voor kleine producenten met voorstellingen die door het land reizen. Het kan echt een groot probleem worden en zorgen voor liquiditeitsproblemen.”

Boot noemt de maatregelen vooral voor het publiek vervelend. “Mensen hebben zich maanden op de voorstelling verheugd. Die mensen moeten we nu allemaal informeren. Hun kaarten gaan we omboeken. Dat is heel veel werk. Het gaat om meer dan duizend mensen per dag en dat zes dagen per week. Dat betreft meer dan 20.000 bezoekers.”

Sinds de première in 2010 bezochten meer dan 3 miljoen mensen het stuk in De TheaterHangaar in Katwijk.