EO komt met speciale tv-kerkdienst vanwege coronavirus

De EO zendt de komende weken op zondagochtend een televisiekerkdienst uit naar aanleiding van het coronavirus. De speciale dienst is te zien om 09.20 uur op NPO 2, maakt de omroep bekend.

“We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. “Ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn.” Volgens Lock kan samenzijn in deze tijd ook op deze manier. “Plaats is daarbij niet van belang.”

Onderdelen van de tv-kerkdienst zijn een Bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. De eerste uitzending komt vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk.

“Natuurlijk willen we in deze diensten ook bidden voor mensen die kampen met het coronavirus of met de angsten die het virus met zich meebrengt”, zegt Lock.