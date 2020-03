Heropening Airborne Museum gaat niet door

Het Airborne Museum in Oosterbeek moet de voor vrijdag voorgenomen feestelijke heropening uitstellen wegens de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus. Het museum gaat nu pas op een nader te bepalen datum open.

Het museum zou de deuren voor publiek heropenen, na een ingrijpende verbouwing en renovatie die vijf maanden heeft geduurd. Voor de heropening zijn onder anderen zes hoogbejaarde Britse veteranen naar Oosterbeek afgereisd, naast nabestaanden van hooggeplaatste geallieerden die meevochten in de Slag om Arnhem in 1944. De veteranen krijgen het advies zo snel mogelijk terug te reizen naar het Verenigd Koninkrijk, aldus museumdirecteur Sarah Heijse.

Ook de museumdependance Airborne at the Bridge in Arnhem is donderdag gesloten. Daar komen dagelijks vijf- tot zeshonderd vooral oudere bezoekers, wat onder de huidige omstandigheden niet gewenst is.