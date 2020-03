Opnieuw extra NOS-uitzending over coronavirus

De NOS komt vrijdag opnieuw met een extra uitzending over het coronavirus. Het programma is te zien op NPO 1 na het NOS Journaal van 20.00 uur. De uitzending volgt nadat donderdag extra maatregelen zijn getroffen om de verdere verspreiding van het virus in ons land tegen te gaan.

In ‘Het coronavirus: feiten en fabels’ draait het weer om de vragen van het publiek. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé leggen die voor aan deskundigen.

De afgelopen tijd heeft de omroep meer dan 10.000 mails gekregen op het mailadres [email protected], waar mensen hun vragen naartoe kunnen sturen.