Rotterdams Philharmonisch Orkest ziet af van tournee door VS

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft de tournee door de Verenigde Staten geannuleerd vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het besluit volgt onder meer nadat de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod heeft aangekondigd voor Europeanen.

Het orkest stond op het punt te vertrekken voor een reis van twee weken. “In goed overleg met alle betrokkenen onderzoekt het orkest de mogelijkheden om de tournee op een later moment alsnog te laten plaatsvinden”, staat in een verklaring.

Tijdens de tournee stonden optredens op het programma in negen steden aan de oost- en westkust. In twee van deze plaatsen annuleerden de concertzalen woensdag al hun concerten.

Het Rotterdams Philharmonisch had een jubileum te vieren, want het is precies vijftig jaar geleden dat het orkest voor het eerst een tournee maakte door Amerika.