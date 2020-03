Grote arthousebioscopen massaal dicht vanwege corona

Vrijwel alle grote arthousebioscopen van Nederland sluiten hun deuren. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Sommige prominente zalen als Het Ketelhuis in Amsterdam en Filmhuis Den Haag hadden de beslissing al genomen. Maar vanaf maandag zijn ook onder meer theaters De Filmhallen, Studio K en The Movies in Amsterdam, KINO Rotterdam en Lux in Nijmegen dicht. De meeste theaters houden hun deuren in elk geval gesloten tot 31 maart.

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters gaf eerder deze week nog het advies om wel mensen toe te laten, maar niet meer dan honderd bezoekers per zaal. De theaters van grote ketens als Vue en Pathé houden zich vooralsnog aan dit advies.