Acteur Idris Elba besmet met coronavirus

Acteur Idris Elba is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de ster, bekend van de serie Luther en de Marvel-films, maandag bekendgemaakt op Twitter.

Hij plaatste een filmpje met een begeleidende tekst. “Vanochtend ben ik positief getest op het coronavirus”, schrijft Elba. “Ik voel mij goed. Ik heb geen symptomen. Maar ik ben wel in isolatie gezet sinds ik ontdekte dat ik ben blootgesteld aan het virus. Blijf thuis mensen en wees pragmatisch. Ik hou jullie op de hoogte. Geen paniek.”

Elba is niet de eerste filmster met corona. Acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zitten in isolatie in Australiƫ nadat ze positief waren getest. Talloze grote filmproducties zijn stilgelegd vanwege het virus.