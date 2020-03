Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson verlaten ziekenhuis

De Amerikaanse acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson hebben het ziekenhuis in de Australische staat Queensland verlaten. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People Magazine. Vijf dagen geleden werd bij het echtpaar het nieuwe coronavirus vastgesteld. Ze herstellen nu in een gehuurd huis in het land en blijven in quarantaine, aldus een woordvoerder van de acteur.

Hanks verblijft in Australiƫ vanwege opnames voor een film over Elvis Presley. Hij speelt de rol van Colonel Parker, de in Nederland geboren manager van Presley. De acteur en zijn vrouw waren voor zover bekend de eerste grote Amerikaanse sterren die zijn besmet met het longvirus.