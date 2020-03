Filmfestival Cannes niet in mei vanwege coronacrisis

Het filmfestival in Cannes kan in mei niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of het evenement wordt verplaatst naar een datum later dit jaar of dat het evenement wordt afgeblazen.

De organisatie hoopt dat het filmfestival eind juni – begin juli alsnog kan plaatsvinden. Dat wordt besloten zodra er meer duidelijk is over de “internationale gezondheidssituatie”.

Directeur Pierre Lescure zei eerder deze maand al dat het festival in de Franse badplaats zou worden afgelast als de situatie niet zou verbeteren.