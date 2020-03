Ruim 160 radiozenders draaien You’ll Never Walk Alone

Het aantal radiozenders dat vrijdagochtend You’ll Never Walk Alone draait, is flink gegroeid. De teller staat inmiddels op 164, laat BNNVARA donderdagavond weten.

Het idee kwam maandag van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij wilde de klassieker van Gerry & The Pacemakers horen in alle Nederlandse ochtendshows om mensen te verenigen in de coronacrisis. Dat lukte snel, vrijwel alle radiozenders draaien het liedje vrijdag om 08.45 uur.

Ook in het buitenland was interesse. Zo zegden de grote zenders in België toe en ook grote spelers in Groot-Brittannië als BBC Radio 1 en Radio 2. Daar zijn de afgelopen dagen steeds meer zenders bijgekomen. Zo schalt You’ll Never Walk Alone ook uit radio’s in onder meer Duitsland, Spanje, Curaçao, Italië en Noorwegen.