Jiskefet straks in geheel terug te kijken via Amazon

Het satirische sketchprogramma Jiskefet is binnenkort in zijn geheel terug te kijken op Amazon Prime Video. Momenteel staat al een deel online maar de streamingdienst wil vanwege de grote vraag zo snel mogelijk alle sketches inclusief niet eerder vertoond materiaal on demand beschikbaar maken.

De serie Jiskefet, die van 1990 tot 2005 op de Nederlandse televisie te zien was, werd bedacht en uitgevoerd door Kees Prins, Michiel Romeyn en Herman Koch en was in de jaren negentig mateloos populair. Vooral De Lullo’s (over drie arrogante corpsballen) en Debiteuren Crediteuren (over de besognes van drie kantoorsukkels) gingen een heel eigen leven leiden.

Michiel Romeyn is er trots op dat er nu nog steeds zoveel vraag naar Jiskefet-materiaal is. “Ik ben erg blij dat Amazon de waarde ziet en ons de mogelijkheid geeft om het materiaal bij de mensen thuis te krijgen. We waren al begonnen met het aanleveren aan Amazon Prime Video, maar omdat er op dit moment zo veel vraag naar is hebben we besloten om veel afleveringen versneld beschikbaar te maken.”