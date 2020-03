Amerikaanse zanger Kenny Rogers overleden

De Amerikaanse zanger Kenny Rogers is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldde dat hij omringd door familie thuis in Colbert, Georgia, is ingeslapen. Kenneth Ray Rogers werd vooral beroemd als countryzanger. Hij was ook tekstdichter, fotograaf, platenproducent, zakenman, en acteur. Zijn succesvolste hits zijn Ruby, Islands in the Stream en The Gambler. Rogers geldt als een van de bestverkopende countryzangers ooit en heeft zo’n 100 miljoen platen verkocht. Hij heeft tal van prijzen gewonnen waaronder drie Grammy’s.

Rogers werd lid van de Country Hall of Fame en wereldberoemd in deze stijl van muziek, maar hij scoorde naar schatting 120 hits in allerlei muziekstijlen. Hij speelde onder meer in de film Kenny Rogers as The Gambler (1980), wat uitmondde in een hele reeks films. Rogers heeft ook een fastfoodrestaurantketen opgezet met een voormalige topman van KFC, de Kenny Rogers Roasters.

De familie neemt volgens het blad Variety in zeer kleine kring afscheid van Rogers als gevolg van de vrees voor de verspreiding van het coronavirus. Later zal wel een grote herdenkingsbijeenkomst worden gehouden.

De zanger werd geboren in Texas en verhuisde in 1966 naar Los Angeles. Hij had eerst succes met rock- en pophits en ontwikkelde zich later tot acteur en countryzanger. Hij zong duetten met andere sterren als Dolly Parton en Sheena Easton, en schreef teksten samen met Lionel Richie. Zijn eerste grote countryhit die in heel de VS bekend werd, is (You picked a fine time to leave me) Lucille uit 1977. Rogers is vijf keer getrouwd geweest en kreeg vijf kinderen.